إيران تسجل 709 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية

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فرانس برس _ سجلت إيران اليوم الثلاثاء عددا قياسيا من الوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ 709، في وقت تواجه فيه الدولة الأكثر تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط موجة خامسة من تزايد الإصابات بفعل السلالة دلتا شديدة العدوى.
وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للحالات بلغ 4.75 مليون مع تسجيل 40623 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وأورد التلفزيون الرسمي أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 103357 حالة وفاة.
وفرضت السلطات حظرا لمدة أسبوعين على السفر على الطرق بين المدن الإيرانية حتى 27 أغسطس ، مع استثناء مركبات الخدمات الأساسية.
وسمح للشركات والمصالح الحكومية غير الأساسية بإعادة فتح أبوابها يوم الأحد بعد أسبوع من الإغلاق الإلزامي للمساعدة في الحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
ولم تعلن الحكومة بعد ما إذا كان من المقرر فرض قيود جديدة قريبا.
وتحذر السلطات الصحية من أن عدد الوفيات اليومية قد يصل إلى 800 في الأسابيع المقبلة إذا لم يراعِ الإيرانيون الاحتياطات الصحية.
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