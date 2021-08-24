سوق الأسهم السعودية ترتفع نهاية التعاملات والمؤشر العام فوق مستوى 11100 نقطة

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء باللون الأخضر ليوقف سلسلة التراجعات والتي استمرت لأربع جلسات، ليعود بذلك المؤشر العام فوق مستوى 11100 نقطة وسط صعود أسهم المواد الاساسية والبنوك.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11141 نقطة مرتفعا بنحو 78 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 4.8 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 133.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 233.5 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من سهم مصرف الراجحي المرتفع 0.5 في المائة، كذلك صعد سهم “اس تي سي” بنحو 1.6 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم معادن 4 في المائة.

ويأتي تعافي الأسهم السعودية اليوم مع عودة أسعار النفط للصعود خلال تداولات الاسبوع الجاري بعدما مني بأكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن 9 أشهر.

إلى ذلك، صعدت أسهم 123 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الكابلات المرتفع 4.8 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 98.3 مليون ريال ومن ثم زيادته عن طريق حقوق أولوية بنحو 500 مليون ريال.

كذلك ارتفعت أسهم بترو رابغ ومعادن وكذلك العقارية 4 في المائة لكل منهم، بينما نجد مكاسب على سهم المراعي وصافولا بنحو 2.3 و1.8 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 66 شركة، تصدرها سهم أنابيب المنخفض 3.6 في المائة، تلاه سهم الصقر للتأمين المتراجع 2.1 في المائة.

أيضا تراجعت أسهم شاكر ومبكو وسدافكو وكذلك إكسترا بنحو 1.5 في المائة، فيما انخفضت وحدات الراجحي ريت بذات النسبة.