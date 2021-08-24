مبيعات التجزئة في بريطانيا تنتعش خلال أغسطس

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– أطهرت بيانات القطاع اليوم الثلاثاء، أن تجار التجزئة في بريطانيا سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في سبعة أعوام تقريبا في الشهر الجاري وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية مما يضغط على الأسعار.
وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60 مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2014، من +23 في يوليو. وأشار استطلاع أجرته لآراء خبراء اقتصاديين لهبوط إلى +20.
وقال لابيش باليا الاقتصادي في الاتحاد إن طلب المستهلكين يحفز التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا ولكن يُتوقع أن يستقر الإنفاق في وقت لاحق من العام.
وذكر الاتحاد، أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى أغسطس زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي هبوطا كبيرا مفاجئا لمبيعات التجزئة في يوليو، ما يشير لتباطؤ قوة الدفع لتعافي البلاد من إجراءات العزل العام.
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