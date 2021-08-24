إنتاج النفط الروسي يتراجع إلى 10.41 مليون برميل يوميا خلال أغسطس

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_ قالت مصادر مطلعة على البيانات لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن روسيا أنتجت في المتوسط 10.41 مليون برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز في الفترة بين الأول من أغسطس والثالث والعشرين من الشهر نفسه، مقارنة مع 10.46 مليون برميل يوميا في يوليو.
أبلغ مصدران مطلعان في وقت سابق من الشهر الحالي، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 10.42 مليون برميل يوميا في النصف الأول من أغسطس من 10.46 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو.
وذكر أحد المصدرين أن التراجع حتى الآن نتيجة حريق في محطة معالجة تابعة لغازبروم في شمال البلاد.
وقالت روسيا إنها سترفع إنتاجها النفطي بواقع 100 ألف برميل يوميا من أغسطس في أعقاب قرار مجموعة أوبك+ لكبار المنتجين تقليص قيود الإنتاج.
كان تحالف أوبك+ أعلن الشهر الماضي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس.
وبلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.
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