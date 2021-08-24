صادرات النفط السعودية تقفز 123% في يونيو إلى أكثر من 16 مليار دولار

– كشفت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن قيمة صادرات النفط السعودية زادت في يونيو 123 بالمئة إلى 61.5 مليار ريال (16.4 مليار دولار) عنها قبل عام بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 41 بالمئة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن الصادرات ككل زادت بنحو 92 بالمئة في يونيو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام حين واجهت التجارة العالمية قيودا بسبب إجراءات العزل العام وتعطل السفر المرتبطين بأزمة فيروس كورونا.

وأضافت أن الصادرات النفطية شكلت 72 بالمئة من إجمالي الصادرات في يونيو، ارتفاعا من 62 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وتضررت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بشدة العام الماضي إذ هوت أسعار النفط وتسببت تدابير لاحتواء جائحة كوفيد-19 في التأثير سلبا على اقتصادها غير النفطي.

لكن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما في الربع الثاني للمرة الأولى منذ أزمة فيروس كورونا، في ظل تخفيف القيود وانتعاش أسعار النفط.

وظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي للسعودية في يونيو، إذ بلغت الصادرات إليها نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وظلت الواردات من تركيا منخفضة، بعد مقاطعة غير رسمية من جانب السعودية.

وفي يونيو، نزلت الواردات من تركيا إلى 5.7 مليون ريال من 21.8 مليون في مايو أيار، ومن 712.4 مليون في يونيو من العام الماضي.