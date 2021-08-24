الأسهم اليابانية تقتفي أثر وول ستريت وتغلق على ارتفاع

– أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الثلاثاء لتقتفي أثر مكاسب في وول ستريت، إذ قفزت الأسهم ذات الثقل لمجموعة سوفت بنك وشركات تكنولوجيا أخرى بجانب قطاعي الطاقة والنقل.

وارتفع المؤشر نيكي 0.87 بالمئة إلى 27732.10 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1934.20 نقطة.

وأغلقت مؤشرات وول ستريت مرتفعة يوم الاثنين، فيما أغلق المؤشر ناسداك عند أعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة للقاح مضاد لكوفيد-19 طورته فايزر وبيونتيك.

وما زال معدل التلقيح في اليابان أقل من بقية الدول المتقدمة وتكافح مستشفيات البلاد أسوأ موجة تفش، وفي ظل هذه الجائحة تستضيف طوكيو دورة الألعاب البارالمبية.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة عالميا 1.53 بالمئة، بينما صعد سهم طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صناعة الرقائق اثنين بالمئة. وتقدم سهم فانوك لصناعة الروبوت 1.58 بالمئة.

كما تصدرت شركات الشحن البحري المكاسب في السوق، لترتفع 3.55 بالمئة وزادت أسهم شركات الطيران 3.14 بالمئة. وارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب 2.76 بالمئة.

وكان سهم شوا دينكو لإنتاج المواد الصناعية الأسوأ على المؤشر نيكي، إذ انخفض 9.63 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن بيع أسهم جديدة.

وتلاه سهم ياماها موتور بخسارة 5.73 بالمئة وسهم أوليمبوس الذي تراجع 2.67 بالمئة.