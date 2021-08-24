مال وأعمال

الهند تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و354 وفاة

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– أعلنت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 25467 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 354 وفاة جديدة. وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 32.47 مليون حالة كما ارتفع عدد الوفيات إلى 435110.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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