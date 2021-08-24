موديز تبقي تصنيفها الائتماني للودائع طويلة الأجل ببنك الإمارات دبي الوطني عند A3

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سي ان بي سي _ أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفها الائتماني للودائع طويلة الأجل بكلٍ من العملة الأجنبية والمحلية لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند A3.
كما أكدت أيضا تصنيف السندات الممتازة غير المُؤمّنة التي يُصدرها البنك عند نفص التصنيف A3.
وبحسب موديز فإن بنك الإمارات دبي الوطني سيواصل احتفاظه بربحية مرتفعة ورسملة تمويل وسيولة قوية خلال الفترة التي تتراوح بين 12 و 18 شهرًا المقبلة.
وأعلن البنك عن خطط لزيادة التمويل المتوفر لقطاع الألماس في دبي الاثنين 23 أغسطس، بالإضافة إلى مضاعفة ميزانيته المخصصة لتمويل الألماس في الإمارات بحلول عام 2025.
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