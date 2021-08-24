الاقتصاد الألماني ينمو 1.6% في الربع الثاني بدعم المستهلكين والإنفاق الحكومي

– قال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الثلاثاء في مراجعة لتقدير سابق، إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي قادا الاقتصاد الألماني لتعافيا أقوى من المتوقع في الربع الثاني في أعقاب تخفيف قيود مكافحة كورونا.

وأضاف المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6 بالمئة في الربع سنة بين أبريل ويونيو بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم، ليرتفع قليلا عن تقديره السابق لنمو 1.5 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي.