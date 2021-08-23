المصرية الكويتية تدرس صفقة جديدة في قطاع التنقيب باستثمارات 30 مليون دولار

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إسلام فضل- قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، إنها تدرس خلال الفترة الحالية صفقة جديدة في قطاع التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية.
وأضاف الزيات خلال مائدة مستديرة لعدد من الصحفيين، اليوم الاثنين، أن القابضة الكويتية تقدمت لوزارة البترول لاقتناص منطقة استخراج جديدة بخلاف كاموس المملوكة لها بالفعل في منطقة شمال سيناء منذ 2014.
وأكد أن حجم الاستثمارات المقرر ضخها في ذلك المشروع تصل إلى نحو 30 مليون دولار.
أما بالنسبة لتوزيع الغاز عن طريق شركتي نات جاز و الفيوم جاز فمن المتوقع أن تمد الشركة شبكات توصيل غاز طبيعي لأكثر من 600 ألف وحدة على مدار 3 سنوات ضمن مبادرة حياة كريمة.
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