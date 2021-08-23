السيسي يصدر قانونا بإنشاء وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

أ ش أ – وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية). وتكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة 30 عاما من تاريخ استلام أرض المشروع، وفق القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية.

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