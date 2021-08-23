الرئيس السيسي: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم

أ ش أ – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النمو السكاني إذا استمر على هذا الشكل لن يحدث تغير في أحوال المصريين المعيشية.

وأضاف أن القضية الأهم هي توعية المواطن بالمفهوم الشامل لمسألة النمو السكاني، مشددًا على ضرورة إعادة صياغة فهمنا لها.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي على قناة “صدي البلد” مساء اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة بشأن تطوير التعليم.

وأوضح أن: “أولياء الأمور أهم شىء لديهم هو إدخال أبنائهم كليات بعينها ولا ينظرون إلى عمل أبنائهم بعد التخرج”.

وأكد أن الدولة تقوم بعمل تطوير حقيقي من أجل بناء شخصية حقيقية، قائلاً : “هدفنا من الإصلاح تغيير الوضع الراهن للأفضل(…) وطالما أن هناك نموًا سكانيًا بهذا الشكل الكبير لن نشعر بالتطوير والتنمية”.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإعلام والثقافة لهما أولوية لدى الدولة المصرية، وأن الدولة ستدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي المصري.

ولفت إلى أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمر مهم، مؤكدًا أنه داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “قضيتنا في مصر قضية الوعي .. قضيتنا بناء الوعي الحقيقي حتى في المجال الفني”، مشيرًا إلى أن أي عمل فني راقٍ سيجذب المشاهدين لمتابعته.

وأضاف: “في اعتقادي أكبر قضية تواجهنا هي الوعي”، مشيرًا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم جدًا من أجل تقديم أعمال فنية لبناء وعي المصريين”.