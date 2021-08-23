المصرية الكويتية: 30 مليون دولار لشراء حصص بشركات غاز طبيعي في البورصة

إسلام فضل- قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، إنها رصدت نحو 30 مليون دولار للاستحواذ علي حصص في شركات مقيدة بالبورصة المصرية.

وأضاف الزيات، خلال مائدة مستديرة لعدد من الصحفيين، أنه سيتم الاستحواذ علي حصص شركات تعمل في قطاع الغاز الطبييعي.

وأضاف أن الشركة تخطط لحفر 3 أبار للغاز الطبيعي في شمال سيناء خلال العام الجاري، باستثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.

وأوضح الزيات أنها حفرت بئرين حتي الآن باستثمارات تخطت 50 مليون جنيه باحتياطي يقدر بنحو 60 مليار قدم مكعب، وأنها تستهدف ضخ باقي الاستثمارات قبل نهاية العام الجاري.

كما أن الشركة تخطط سنويا لاستكشاف وحفر من 3إلى 4 آبار سنويا في مصر.

ونوه أيضًا إلى أن الشركة تعمل علي توصيل الغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة إلى 600 ألف مواطن خلال 3 سنوات في البحيرة والفيوم، بتكلفة تقدر بنحو 2.31 مليار جنيه.