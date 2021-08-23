مال وأعمال

مدبولي يجدد تعيين محمد عبد الوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار لمدة عام

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دوت الخليج- أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2021.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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