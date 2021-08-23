القابضة المصرية الكويتية تخطط لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال 5 سنوات

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إسلام فضل- كشف شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، إنها تخطط لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال 5 سنوات.
وأضاف الزيات، خلال مائدة مستديرة لعدد من الصحفيين، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بواقع 100 مليون دولار سنويًا بداية من العام المقبل في أكثر من 6 قطاعات.
وأشار إلى أن الشركات كانت قد وضعت خطة لاستثمار 300 مليون دولار خلال الـ18 شهر المقبلين.
يشار إلى أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحا تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.
وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.
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