القابضة المصرية الكويتية تخطط لشراء 8% من أسهم الإسكندرية للأسمدة

إسلام فضل – قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، إنها تستهدف زيادة حصتها في شركة الإسكندرية للأسمدة 8% قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف الزيات، خلال مائدة مستديرة لعدد من الصحفيين، أن الشركة رصدت لتلك النسبة حوالي 40 مليون دولار، موضحًا أنه سيتم شراء تلك الأسهم من أفراد ومؤسسات المالية.

وأشار إلي أن الشركة كانت قد رصدت استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لزيادة حصتها بالإسكندرية للاسمدة، لافتا إلى أن الفترات الأخيرة شهدت زيادة حصتها من 45% الي 57% عير شراء 12% باستثمارات بلغت 60 مليون دولار.

وأوضح أن تلك الاستثمارات المستهدفة تندرج ضمن خطط الشركة لاستثمار 300 مليون دولار خلال ال18 شهر المقبلين.

وتأمل القابضة الكويتية رفع حصتها في الإسكندرية للاسمدة الي 70% خلال المدى المتوسط.

يشار إلي أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أبارح تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة ، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.