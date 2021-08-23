القابضة المصرية الكويتية تدرس مشاركة الحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة

إسلام فضل _ كشف شريف الزيات،الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية الدخول في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع الحكومة المصرية.

وأضاف الزيات خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، اليوم الاثنين، أن الشركة تدرس أيضًا ضخ استثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية بقيمة 100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن تلك الاستثمارات المستهدفة من المقرر أن تكون علي مدار الثلاث أعوام المقبلة، بهدف بحث فرص استثمارية جديدة.

يشار إلي أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أبارح تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة ، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.