القابضة المصرية الكويتية تؤسس قابضة للخدمات المالية برئاسة منير الزاهد

إسلام فضل _ كشف شريف الزيات،الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، أن الشركة حصلت علي موافقة مبدائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيسي شركة قابضة للخدمات المالية غير المصرفية، وستكون برئاسة منير الزاهد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة السابق.

وأضاف الزيات خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، اليوم الاثنين، أن الشركة تستهدف الحصول علي الرخصة الرقابة المالية خلال شهرين.

وأوضح أن تلك الشركة ستضم بدايتي للتمويل متناهي الصغر، وبدايتي للتمويل الاستهلاكي، وبدايتي للخدمات المالية، ويبلغ رأسمال كل شركة 50 مليون جنيه

يشار إلي أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أبارح تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة ، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.