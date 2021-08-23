القابضة المصرية الكويتية تعتزم الحصول علي رخصة التمويل متناهي الصغر أكتوبر المقبل

إسلام فضل _ قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الشركة تعتزم الحصول علي رخصة تمويل متناهي الصغر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الزيات خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، أن الشركة تقدمت إلي الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهور الماضية بكافة الأوراق المطلوبة، مشيرًا إلي أن رأسمال الشركة سيكون حوالي 50 مليون جنيه.

وذكر أن الشركة تتفاوض علي الفترة الحالية مع عدد من البنوك للحصول علي تسهيل إئتماني بقيمة 200 مليون جنيه لتمويل العملاء في شركة التمويل متناهي الصغر.

يشار إلي أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أبارح تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة ، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.