القابضة المصرية الكويتية تؤسس شركة خدمات مالية تضم 8 قطاعات

إسلام فضل _ قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، أن الشركة تدرس تدشين شركة متخصصة في الخدمات المالية برأسمال 50 مليون في البداية.

وأضاف الزيات خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، أن الشركة تخطط لتقديم كافة الأوراق المطلوبة إلي هيئة الرقابة المالية خلال الربع الاخير من العام الجاري.

وذكر أن الشركة ستكون تحت أسم بدايتي للخدمات المالية، موضحًا أن تلك الشركة ستضم حوالي 8 قطاعات أبرزهم التأجير التمويلي والتخصيم والتأمين.

يشار إلي أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أبارح تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة ، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.