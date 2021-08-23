القابضة المصرية الكويتية تخطط لاستثمار 100 مليون دولار في مصنع أخشاب وغابات

إسلام فضل _ قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في مصنع الخشب والغابات.

وأضاف الزيات خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، أن الشركة وجهت إستثمارات للمصنع بقيمة 80 مليون دولار و20 مليون دولار للغابات.

وذكر أن الشركة ضخت استثمارات في المصنع حتي الان بقيمة 50 مليون، مشيرا إلي أن الشركة تستهدف بداية الانتاج خلال شهر مايو 2022.

أشار إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد من المتوقع أن تصل الي 200 ألف متر مكعب سنويا تلبي 30% من احتياجات مصر من الخشب المضغوط.

وأوضح إن شركته تستهدف توجيه نحو 30% من حجم الانتاج الي عمليات التصدير كمرحلة أولى، ثم رفعها إلي 70٪ خلال عامين، والباقي للسوق المحلي.

وتابع أن مساحة الغابات وصلت إلي 6000 فدان، تم زراعة 4000 فدان حتي الان، موضحا أنه تلك الغابات لزراعتها تاخذ من 3 إلي 4 سنوات.

يشار إلي أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أبارح تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة ، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.