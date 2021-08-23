مال وأعمال

القابضة المصرية الكويتية تؤسس بدايتي للتمويل الاستهلاكي برأسمال 50 مليون جنيه

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إسلام فضل _ كشف شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، عن تقدمها اليوم، بأوراق تأسيس شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي إلي الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف الزيات خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصحفيين، أن رأسمال الشركة سيكون 50 مليون جنيه ، مشيرا إلي أن أسم الشركة سيكون بدايتي للتمويل الاستهلاكي.

يشار إلي أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أبارح تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة ، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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