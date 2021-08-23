شريف الزيات: القابضة الكويتية تستثمر 75 مليون دولار في آبار الغاز الطبيعي

إسلام فضل _ قال شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، إن خطة الشركة حفر 3 أبار للغاز الطبيعي في شمال سيناء خلال العام الجاري، باستثمارات تصل إلي 75 مليون دولار.

وأضاف الزيات خلال مائدة مستديرة لعدد محدود من الصجفيين اليوم الاثنين، أن تم حفر بئرين حتي الان باستثمارات تخطت ال50 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن الشركة تستهدف ضخ باقي الاستثمارات قبل نهاية العام الجاري.

وذكر أن الشركة تخطط سنويا لاستكشاف من 3-4 أبار سنويا في مصر.

يشار إلي أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري أبارح تصل إلى 109.294 مليون دولار مقابل 80.241 مليون دولار بالنصف المقارن.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة ، إلى 349.306 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 290.285 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات إلى 217.230 مليون دولار خلال نفس الفترة مقابل 196.451 مليون دولار بالفترة المماثلة العام الماضي.