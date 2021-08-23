أحمد عيسى: 40 مليار جنيه محفظة تمويلات القطاع العائلي في البنك التجاري الدولي

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بكر بهجت _ كشف أحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، أن محفظة تمويلات القطاع العائلي بالبنك بلغت نحو 40 مليار جنيه، ويسعى البنك لزيادتها لتلبية متطلبات السوق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك وشركة الأهلي صبور، لتوفير خدمات التمويل العقاري لمشروع جرين سكوير الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي.
وأضاف عيسى، أن قيمة محفظة التمويل العقاري بالبنك لا تزال ضئيلة جدا، إذ بلغت قيمتها 2 مليار جنيه، موضحا أن ذلك القطاع هو الأكثر نموا خلال الفترة الماضية، إذ بلغت نسبة النمو به إلى أكثر من 300% خلال العامين الماضيين.
وتابع أن نسبة التمويلات التي تم تقديمها لمحدودي الدخل من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم التمويل العقاري، تمثل حوالي 95% من محفظة التمويل العقاري بالبنك.
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