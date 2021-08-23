الأهلي صبور والتجاري الدولي يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير تمويل عقاري بمشروع جرين

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بكر بهجت _ وقعت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي CIB، لتوفير خدمات التمويل العقاري لمشروع جرين سكوير الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي.
وخلال المؤتمر الذي يعقد الآن، قال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع يقام على مساحة 80 فدان باستثمارات قيمتها 1.08 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة انتهت من نحو 95% من المشروع، وبلغ عدد الوحدات الجاهزة الآن والتي سيتم البدء بها وفق البروتوكول نحو 150 وحدة.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 1167 وحدة، وهي جميعها جاهزة للتسليم، كما أن المرحلة الثانية سيتم الانتهاء منها في شهر أكتوبر المقبل.
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