وزيرة الصحة: رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلاس في مصر

العربية نت _ صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الاثنين، عن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية.

شراكة مع جونسون آند جونسون

كما أشارت الوزيرة فيما يخص اللقاحات أنه سيكون هناك بروتوكول سيوقع قريباً مع شركة جونسون آند جونسون لإنتاج اللقاحات في مصر، وأضافت زايد أن اللقاحات المتاحة في مصر آمنة تماماً ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وعلى جميع المواطنين التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وتابعت أن اللقاح المصري مماثل تماماً للقاح سينوفاك الصيني، كما تم إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بداية من الغد.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، أن مصر ستحصل الشهر القادم على نحو 5 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا. وأشارت زايد أن هناك شراكة مصرية مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع اللقاحات المصرية وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.