روسيا تهدف إلى إنتاج ما لا يقل عن 25 ألف سيارة كهربائية بحلول 2024

بلومبرج _ تهدف روسيا إلى إنتاج ما لا يقل عن 25 ألف سيارة كهربائية وفتح أكثر من 9 آلاف محطة شحن، بحلول عام 2024، بحسب استراتيجية النقل الكهربائي التي وافقت عليها الحكومة.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للانباء اليوم أنه من المقرر أن يتم توفير القروض وعمليات التأجير بشروط ميسرة للسيارات الكهربائية، بغرض زيادة الطلب عليها ودعمها.

جدير بالذكر أنه اعتبارا من عام 2022، سيكون هناك تصريح مرور مجاني للمركبات الكهربائية على الطرق التي تقوم بفرض رسوم. كما سيحصل منتجو عناصر وقود الهيدروجين على دعم من الدولة.

ويتعين أن تصل نسبة إنتاج المركبات الكهربائية إلى 10 بالمئة من جميع السيارات بنهاية عام .