المصرية لنقل الكهرباء توقع قرضا بقيمة 4 مليارات جنيه مع 4 بنوك

إسلام فضل _ شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد تمويل مشترك بمبلغ يصل إلى 4 مليارات جنيه بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك الكويت الوطني.

قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل، ولعب البنك التجارى الدولى دور المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك الكويت الوطنى بصفته المرتب.

يستخدم القرض في تمويل جانب من التكلفة الإستثمارية لبعض مشروعات المصرية لنقل الكهرباء ومنها تنفيذ محطات محولات وتوسعة أخرى، بجانب شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور شاكر، في بيان اليوم الاثنين، أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد وتعزيز الربط مع الدول المجاورة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014.

كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد.

واشار إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.

وأكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.