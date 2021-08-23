ثقة المستهلكين الأتراك تتراجع إلى 78.2 نقطة في أغسطس

_ قال معهد الإحصاء في تركيا يوم الاثنين إن ثقة المستهلكين تراجعت إلى 78.2 نقطة في أغسطس من 79.5 في الشهر السابق.

تأتي قراءة أغسطس عند أقل من نقطة واحدة فوق المستوى الذي تراجعت إليه في مايو ، عندما وصل المؤشر إلى أدنى نقطة له منذ سبتمبر 2020 بعد إجراءات الإغلاق الرامية للحد من الإصابة بكوفيد-19. وانخفضت ثقة المستهلكين العام الماضي إذ أثرت إجراءات مكافحة الجائحة على الاقتصاد.

ويعكس مستوى ثقة تحت 100 نظرة متشائمة بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل.