المصرية للمنتجعات السياحية تسجل 13.5 مليون جنيه خسائر مجمعة خلال النصف الأول

إسلام فضل _ تحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، من الربحية إلى الخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحقق صافي خسائر مجمعة بقيمة 13.56 مليون جنيه، مقابل 23.64 مليون جنيه أرباح بالربع المقارن.

وتراجع إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 35.194 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 117.427 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض إجمالي تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 59.055 مليون جنيه مقابل 74.41مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي خسائر بقيمة 17.855 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر المنتهية في يونيو الماضي مقابل 21.57 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

يشار إلي أن الشركة تحولت من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتحقق صافي خسائر مجمعة بقيمة 6.506 مليون جنيه، مقابل 27.339 مليون جنيه أرباح بالربع المقارن.

وتراجع إجمالي إيرادات النشاط إلى 11.555 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 89.455 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتراجعت صافي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 5.340 مليون جنيه مقابل 78.881 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي خسائر بقيمة 10.977 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي مقابل 17.057 مليون جنيه بالفترة المناظرة.