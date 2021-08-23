عمرو ثروت عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لبنك ABC مصر

دوت الخليج – كشفت المؤسسة العربية المصرفية -بنك ABC، اليوم الاثنين، عن تعيين عمرو ثروت في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر بعد موافقة مجلس إدارة البنك على ذلك.

وذكرت مجموعة ABC في بيان اليوم الاثنين، أن عمرو ثروت يملك أكثر من 26 عاما من الخبرة المحلية والإقليمية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الشركات التي اكتسبها بتقلده مجموعة متنوعة من المناصب العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وينتقل ثروت إلى منصبه الجديد قادما من بنك “إتش إس بي سي”، حيث أمضى 15 عاماً مع البنك، قضى منها 7 سنوات كرئيس للخدمات المصرفية الدولية في مصر، والسنوات المتبقية عمل فيها لتغطية المنطقة من دبي.

وشغل عمرو مؤخرا منصب العضو المنتدب ونائب رئيس الخدمات المصرفية الدولية ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لبنك “إتش إس بي سي” في دبي.

ويحمل عمر شهادة ماجستير في العلوم المالية من «كاس بيزنس سكول» في لندن، وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصص في الاقتصاد ودرس تخصصا فرعيا في العلوم السياسية.

وأكدت المجموعة في بيانها، أن انضمام ثروت إلى بنك ABC مصر يأتي في مرحلة نمو فارقة بالنسبة للبنك حيث تم إتمام عملية الاستحواذ على بنك بلوم مصر في تاريخ 11 أغسطس 2021، ويعمل البنك الآن على دمج أعمال بنك بلوم مصر ضمن بنك ABC مصر.

وقال الدكتور يوسف العوضي رئيس مجلس إدارة بنك ABC مصر: “يمتلك عمرو ثروت سجلا مهنيا متميزا، وسيشكل تنوع رؤيته الاستراتيجية والتشغيلية مصدر دعم كبير لبنك ABC مصر. ونحن واثقون من أنه سيشكل إضافة قيّمة لفريقنا في مصر.”

ولفتت المجموعة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ عمرو ثروت مهام منصبه في تاريخ 26 سبتمبر 2021.