الإسكان تنشر الإصدار الثاني من كتيب الرد على استفسارات التصالح في مخالفات البناء

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، نشرت الإصدار الثاني من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.

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وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، أنه تم النشر على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، وتم إتاحته لجميع المواطنين للاطلاع عليه.

وقالت رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، إن الإصدار الثاني لكتيب الاستفسارات، يهدف لمساعدة لجان البت فى إصدار قرارات التصالح، وتيسير عملها فى سرعة فحص الطلبات والرد مباشرة على التساؤلات، ومن ثم تحصيل حق الدولة فى مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق الهدف من إصدار قانون التصالح، وضبط وحوكمة منظومة العمران المصرى.