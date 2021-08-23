نايل سيتي للاستثمار تخاطب البورصة لمد مهلة توفيق أوضاعها 6 أشهر

إسلام فضل _ قالت الشركة شركة نايل سيتي للاستثمار، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع علي مخاطبة البورصة المصرية لمد المهلة الممنوحة للشركة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر، وذلك لإستمرار قيدها وفقًا لقواعد القيد والشطب.

وأضافت الشركة في بيان صادر لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن الشركة تتفاوض خلال الفترة الحالية مع مجموعة من المستثمرين الخارجين لتحقيق نسبة الـ10% للأسهم حرة التداول.

يشار إلي أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 35.294 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 598.672 مليون جنيه بالعام المقارن 2019.

وانخفضت الإيرادات إلى 533.409 مليون جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.186.154 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وهبط مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 309.981 مليون جنيه مقابل 735.670 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 4.87 جنيه مقابل 82.58 جنيه بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح نايل سيتي للاستثمار إلى 51.612 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 285.884 مليون جنيه بالعام المناظر له 2019.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 325.818 مليون جنيه مقابل 382.030 مليون جنيه بالفترة المقارنة.