خسائر دايس تتراجع 86.6% خلال النصف الأول

إسلام فضل – أظهرت البيانات المالية المستقلة لشركة دايس للملابس الجاهزة، تراجع خسائرها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 86.59%، علي أساس سنوي.

وأضافت الشركة في بيان صادر لبورصة مصر اليوم الاثنين، أنها حققت صافي خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 13.615 مليون جنيه، مقابل خسائر بـ101.507 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المنصرم له.

وصعد صافي المبيعات إلى 581.42 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 363.53 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة مبيعات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلي 512.42 مليون جنيه، مقابل 355.823 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يشار إلي أن الشركة تحولت من الخسارة إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت صافي أرباح مجمعة بقيمة 4.064 مليون جنيه، مقابل 43.268 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي إلى 6.641 مليون جنيه، مقابل 47.958 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 256.008 مليون جنيه مقابل 206.892 مليون جنيه بالفترة المناظرة.