متحدث الوزراء: هناك توجه لإلزام من فوق 18 عاما في المنظومة التعليمية بتطعيم كورونا

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أ ش أ – قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تتجه نحو إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم فوق 18 عامًا من الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية في المدارس والجامعات، ونسابق الزمن لإتمام ذلك قبل بداية العام الدراسي، ولا مبرر الآن للإحجام عن اللقاحات، فهناك موثوقية علمية الآن للقاحات كافة.
وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج “علي مسئوليتي” بقناة صدى البلد مساء الأحد، أن العام الدراسي المقبل سيكون حضوريا والاستثناءات من الحضور ستكون في حدها الأدنى وفق لضوابط يحددها وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأشار إلى بدء تسجيل المعلمين بالمدارس لتلقى اللقاح، وأن وزيرة الصحة أكدت خلال اجتماع اليوم أن أي معلم سجل بياناته على موقع اللقاح ستصله رسالة خلال 72 ساعة باسم مركز التلقيح الذي سيتوجه له، وأنه سيتم منح المدارس الدولية التي ستبدأ العام الدراسي مبكرًا أولوية فى الحصول على اللقاحات.
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