وزير السياحة يناقش خطة الترويج للمقصد المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا، اليوم بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، مع ممثلي الشركة الدولية التي تتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ وذلك للاطلاع على ما تم من أعمال خلال الفترة الماضية ومناقشة خطة الترويج المستقبلية للمقصد المصري عبر هذه المواقع.
حضر الاجتماع: غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، وسوزان مصطفى مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة.
واستعرض ممثلو الشركة، خلال الاجتماع، ما اضطلعوا به للترويج للمقصد المصري خلال الفترة الماضية، حيث أعدوا محتوى فني فوتوغرافي لتسليط الضوء على ما تتمتع به منطقة الساحل الشمالي من منتجات وأنشطة ومنتجعات سياحية متنوعة ومتميزة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية للهيئة، وذلك في ظل ما يشهده الساحل الشمالى من إقبال من المصريين والسائحين خاصة الأشقاء العرب خلال الموسم السياحي الصيفي.
كما استعرضوا المحتوى الدعائي الذي سيتم نشره خلال الفترة المقبلة وما يتضمنه من صور وأفلام قصيرة وعرض للتجارب السياحية والترفيهية والأنشطة السياحية المختلفة في مصر، وذلك ضمن خطتهم للترويج للمقصد المصري، خاصة مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي.
وناقش الاجتماع أيضًا الملامح الأساسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تم تسليمها الأسبوع الماضي من قِبل التحالف الكندي الإنجليزي، الذي كلف بإعدادها منذ بداية العام الحالي، وذلك حتى يتم تحديث المحتوى الدعائي وفقا لما تتضمنه الاستراتيجية.
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