رئيس الحكومة الإسبانية يؤكد حرص بلاده على تعزيز أفق التعاون الاستثماري مع مصر

دوت الخليج – تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً علي الصعيد الاستثماري، تعزيزا لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

كما أشار إلى الإمكانات الكبرى الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.