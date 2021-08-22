الجزائر تسجل أقل حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أواخر يونيو

روسيا اليوم – أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أقل حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ أواخر شهر يونيو.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 191583، فيما ارتفع عدد ضحاياه إلى 5004، بعد تسجيل 20 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 395 مريضا للشفاء خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 129950، فيما يوجد 37 مريضا بوحدات العناية المركزة.