سوق الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة وتغلق دون مستوى 11100 نقطة

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأحد في المنطقة الحمراء وللجلسة الثالثة على التوالي ليغلق المؤشر العام دون مستوى 11100 نقطة، وسط تراجع أسهم قطاع البنوك بشكل أساسي ثم المواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11075 نقطة متراجعا بنحو 125 نقطة أو ما يعادل 1.1 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.1 مليار ريال كأدنى سيولة في 3 أشهر ونصف وتأتي السيولة عبر تداول 150.4 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 249.7 ألف صفقة.

ويأتي تراجع السوق اليوم بضغط من سهم مصرف الراجحي المتراجع 1.8 في المائة وهي أعلى نسبة هبوط في شهرين، كذلك هبطت أسهم البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض 4 و3.1 في المائة على التوالي، فيما سجل البنك السعودي الفرنسي أكبر هبوط يومي في العام الحالي.

وأعلنت شركة المملكة القابضة عن تحولها للربحية في الربع الثاني، حيث حققت صافي أرباح 412.2 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 1.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما أغلق سهم الشركة مرتفعا بنحو 1.4 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 26 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم شمس المرتفع 4.6 في المائة، تلاه سهم عذيب للاتصالات المرتفع 4.5 في المائة، بعدما اعلنت الشركة عن تحقيقها صافي خسارة في الربع المالي الأول المنتهي في يونيو 2021 والتي بلغت 12.11 مليون ريال مقابل صافي خسارة 12.3 مليون ريال.

كذلك ارتفعت أسهم جبل عمر بمكاسب تجاوزت 4 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم صادرات 3.5 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 166 شركة تصدرها سهم أمانة للتأمين بعد هبوطها بنسبة 4.7 في المائة، تلاه أسهم بوان المنخفضة 4.5 في المائة، ثم سهم الشرقية للتنمية و باتك المتراجعان بأكثر من 4 في المائة.