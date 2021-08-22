باي موب تتعاون مع نادي Club S لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة S Cash

إسلام فضل _ أعلنت شركة باي موب، عن توقيع اتفاقية تعاون مع نادي Club S الرياضي التابع لشركة سوديك لإدارة المنشآت الرياضية، وذلك لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأعضاء فروع نادي Club S بكافة فروعه (أليجريا، وويست تاون، وإيستاون) عن طريق خدمة S Cash، والتي تتيح فرصة الدفع الإلكتروني بطرق سهلة ومريحة تساعد على تقليل التعامل النقدي “الكاش” فضلاً عن تقديم تجربة جديدة ومبتكرة لأعضاء النادي.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أن ذلك التعاون يأتي في إطار جهود شركة باي موب لدعم وتعزيز خطط الشمول المالي والتحول الرقمي التي تستهدفها الحكومة المصرية في إطار تحقيق رؤيتها 2030، كما تتماشى خدمة S Cash الجديدة مع استراتيجية الشركة وتركيزها الحالي على تسهيل حياة المستهلكين في مصر وجعلها مريحة واّمنة.

وفي هذا الإطار، أكد اسلام شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة باي موب، حرص الشركة على تزويد المجتمع المصري بمجموعة من الحلول والخدمات المختلفة لخلق مجتمع غير نقدي متكامل بهدف إضفاء المزيد من الرفاهية للأعضاء في Club S الرياضي، بجميع فروعه من أجل الاستمرار في تقديم مجموعة من الخدمات للأعضاء تجعلهم دائما في مراحل تميز متقدمة عن بقية الأندية الأخرى.

وأكد المهندس إبراهيم زاهر الرئيس التنفيذي لنادي Club S: “نحرص في نادي Club S دائماً على استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول النقدية المختلفة، بما يضمن مقومات عصرية متكاملة للأعضاء، ولذلك وقع اختيارنا على شركة باي موب الرائدة محلياً وإقليمياً في تقديم حلول وخدمات الدفع الإلكتروني لتوفير خدمات فريدة ومتميزة لأعضاء نادي Club S الرياضي بكافة فروعه لتحقيق التكامل الرقمي وتزويد العملاء بتجربة دفع أكثر سهولة”.

جدير بالذكر أن شركة باي موب تأسست منذ 6 سنوات، ونجحت خلال هذه الفترة الوجيزة في ريادة سوق المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وأنها تسعى للحصول على رخصة لمزاولة نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في عدد من الأسواق في الشرق الأوسط ضمن خططها التوسعية، كما تسعى أيضاً للوصول إلى مليون تاجر خلال الخمس سنوات المقبلة.