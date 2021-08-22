نهى المليجي: سيات تطرح سيارات جديدة في سبتمبر وأكتوبر

شاهندة إبراهيم _ بالرغم من العجز الجسيم في الإمدادات والتوريدات، تعتزم شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيات في السوق المحلية، طرح سيارات جديدة من مويلات 2022 و 2021 بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ومن المرتقب طرح موديل 2022 من السيارة سيات ليون الشهر القادم أو على أقصى تقدير أكتوبر المقبل، وفقًا لتصريحات نهى المليجي مدير قطاع العلامة الإسبانية سيات في الشركة لجريدة دوت الخليج.

أضافت أن الشركة لا تخطط لإجراء أي أعمال توسعية حتى نهاية العام الجاري، بفعل العجز الجسيم في حجم المعروض من السيارات، فضلًا عن أزمة نقص سلاسل الإمدادات عالميًّا التي ألقت بظلالها على توريدات الوكلاء المحليين، وهو ما دفع إلى وقف تلقي حجوزات في الوقت الحالي لحين إشعار آخر.

ونوهت المليجي إلى أن الشركة وجهت مبالغ استثمارية كبيرة في النصف الأول من العام الجاري ومن ثم فوجئت بشح كارثي في حجم السيارات الواردة للسوق المحلية، وعليه تم تجميد أي خطط توسعية مستقبلية في الوقت الراهن.

ورهنت توقعاتها لأداء سوق السيارات المصرية بنقص مكونات الإنتاج على الصعيد العالمي في أوروبا ولدى المصنعين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك انخفاض قياسي في مبيعات العلامات الأوروبية على وجه الخصوص ليسجل النصف الثاني من 2021 مستوى متراجعًا عند المقارنة مع النصف الأول.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، حققت السيارات أوروبية المنشأ نموًّا ضئيلًا وصل إلى 9.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، بحجم بيع 22 ألفًا و802 وحدة مباعة.

وأضافت: “من المتوقع ألا يحقق النصف الثاني من العام الجاري أي معدل نمو”، مدللة على ذلك بأن مجموعة فولكس فاجن مصر التي تدير عمليات تسويق نحو 4 علامات تجارية أوروبية وهي: فولكس فاجن وأودي وسيات وسكودا تعاني من نقص شديد في الإنتاج، إذ إنه من الصعب التكهن بأرقام.

وفي سياق آخر، أشارت إلى أن معادلة زيادة الأسعار مرتبطة في الأساس بعنصر ارتفاع التكلفة، عبر رفع المصنع العالمي مستوى الأسعار على المنتجات، وهو ما يضطر الوكلاء المحليين لفرض زيادات سعرية، ولا يلجأون لذلك إلا عند تكبدهم مبالغ إضافية.

وأوضحت أن الزيادة التي أقرتها كيان إيجيبت في الفترة الماضية، كانت بسبب ارتفاع تكلفة المنتج نفسه عبر رفع المصنع العالمي مستوى الأسعار لأسباب تخصه وليس لمصاريف الشحن، فضلًا عن أن هناك زيادة سنوية يتم إقرارها كل عام وترتبط مع تغيير موديل السنة ويتم تعميم ذلك وتطبيقه على جميع العلامات التجارية.

كانت شركة كيان إيجيبت وكلاء سيات وسكودا في السوق المحلية، قد أقرت زيادات سعرية تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، إذ نالت من غالبية سيارات العلامة الإسبانية في أغسطس الجاري، وفي المقابل استقرت أسعار سيات ليون فقط.

ورفع الوكيل المحلي جميع فئات السيارة الإسبانية سيات طراز إبيزا بزيادة ثابتة قدرت بنحو 5 آلاف جنيه، وقدمت “كيان” سيات إبيزا الفئة الأولى REFERENCE بسعر جديد 275 ألف جنيه، في مقابل 270 ألف جنيه، وصعدت أسعار الفئة الثانية FR إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 335 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الثالثة FR BEATS لتسجل 355 ألف جنيه، مقارنة مع 350 ألف جنيه.

فيما أقر الوكيل المحلي زيادات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه على أسعار السيارة سيات أرونا، وجاءت أسعار السيارة سيات أرونا الفئة الأولى REFERENCE بنحو 315 ألف جنيه، بدلًا من 310 آلاف جنيه، وحددت الفئة الثانية STYLE بنحو 355 ألف جنيه، بعدما كانت تباع بسعر قديم 345 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثالثة FR إلى منطقة 375 ألف جنيه، في مقابل 365 ألف جنيه في السابق.

وبلغت قيمة الارتفاعات السعرية التي نالت من سيارات سيات أتيكا نحو 10 آلاف جنيه، وجاءت أسعارها كالتالي: بلغت أسعار سيات أتيكا الفئة الأولى STYLE نحو 445 ألف جنيه، في مقابل 435 ألف جنيه، والفئة الثانية STYLE PLUS جاءت بسعر رسمي جديد 495 ألف جنيه، بدلًا من 485 ألف جنيه، وباتت الفئة الثالثة ERIENCE بقيمة 560 ألف جنيه، مقارنة مع 550 ألف جنيه، وارتفعت الفئة الرابعة FR إلى 570 ألف جنيه، بعدما كانت تباع بسعر قديم 560 ألف جنيه.

ووصل مقدار الزيادة الجديدة على أسعار الفئات الأربع من السيارة سيات تاراكو إلى 10 آلاف جنيه، لتصعد سيات تاراكو الفئة الأولى STYLE إلى 545 ألف جنيه، في مقابل 535 ألف جنيه، وقدم الوكيل المحلي الفئة الثانية STYLE PLUS بسعر595 ألف جنيه، بدلًا من 585 ألف جنيه، وتم تسويق الفئة الثالثة XCELLENCE بقيمة 645 ألف جنيه، مقارنة مع 635 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة FR فقد حددت أسعارها بنحو 675 ألف جنيه، بعدما كانت بسعر قديم 665 ألف جنيه.

في المقابل استقرت أسعار سيارات سيات ليون الفئة الأولى STYLE PLUS عند 385 ألف جنيه، والفئة الثانية FR حول مستوى 425 ألف جنيه، دون أي تغيير.