ملف.. استثمارات مليارية جديدة في طريقها لقطاع السياحة

محمد مصطفى _ أدت عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير بعد فترة الإغلاق العالمية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ونشاط حركة السفر والسياحة الخارجية بين البلدان، بجانب انتعاش حركة السياحة الداخلية والتي تشهد زخمًا كبيرًا لا سيما في المناطق الساحلية، لتشجيع المستثمرين ورجال السياحة على ضخ استثمارات جديدة بالسوق.

وشهدت حركة السياحة الأجنبية بمصر حراكًا ملموسًا في الفترة الأخيرة، مع تخفيف الدول لقيود السفر، وعودة السياحة الروسية، الأمر الذي ساهم في تحفيز شهية مستثمري القطاع السياحي -والذي عانى بشدة في بداية تفجر أزمة وباء كورونا وتوقف حركة السفر- على استئناف خططهم التوسعية وضخ استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات.

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