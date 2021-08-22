البنك الأهلي المصري يجدد تحذيره للعملاء من مخاطر الاحتيال

أكد البنك البنك الأهلي المصري على ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل او الادلاء بها الى أي شخص او جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.

أضاف البنك الأهلي في بيان أنه لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى البريد الالكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر او موثق.

كما أعاد البنك بث فيديو إرشادي لعملائه على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي ويمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط.

https://www.facebook.com/223353427798039/posts/2453615721438454/