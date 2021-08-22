علاء عاقل: جاز تستهدف افتتاح 3 منتجعات جديدة خلال العامين المقبلين

محمد مصطفى _كشف علاء عاقل، الرئيس التنفيذي لشركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة ترافكو، عن استهداف المجموعة افتتاح 3 منتجعات جديدة بمدن شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، خلال العامين المقبلين 2022 و2023، بطاقة فندقية 1000 غرفة، لتلبية احتياجات السوق.

أوضح عاقل في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج»، أن تكلفة الغرفة الواحدة في المشروعات الثلاثة الجديدة تبلغ قرابة مليون و600 ألف جنيه، بخلاف ثمن الأراضي، مشددا على أن المنتجعات الجديدة ستراعي أعلى معايير الجودة والأمان والرفاهية للسائحين.

سياسات المجموعة تعتمد على السائح المستدام والحفاظ على فئة سعرية محددة

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، إلى أن المجموعة افتتحت فى 2020 – 2021، عدد 5 منتجعات بطاقة فندقية 1500 غرفة، بتكلفة بلغت نحو 2 مليار و400 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي عدد منشآت المجموعة إلى 58 منشأة، بطاقة فندقية 15 ألف غرفة.

وأوضح عاقل، أن المجموعة تعتمد فى سياستها على السائح المستدام والحفاظ على فئة سعرية محددة، لضمان تقديم أفضل جودة، منوها إلى أن المجموعة لم ترصد أي شكاوى من السائحين خلال الموسم السياحي الحالي.

وأكد عاقل، على تحسن أداء القطاع لا سيما مع عودة السياحة الروسية، وارتفاع نسب الإشغال بشكل جيد، موضحًا أن السائح الأوكراني ما زال في مقدمة الإشغال الأجنبي بجانب السائح السعودي، وشدد الرئيس التنفيذي لشركة جاز، على ضرورة تأكد جميع المنشآت السياحية من مستوى الإجراءات الاحترازية، وضمان استعادة السائح المصري.