ميرفت حطبة: القابضة للسياحة تضخ حزمة استثمارات ضخمة لتطوير فنادق قائمة وإنشاء أخرى

محمد مصطفى _ كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن ضخ الشركة حزمة استثمارات تقارب 6 مليارات جنيه في عدة مشروعات بعدد من المحافظات السياحية.

وأوضحت حطبة في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أن قائمة الاستثمارات الجديدة تتضمن إجراء تطوير شامل لفندق ونتر بالاس التاريخي بالأقصر، بتكلفة استثمارية 700 مليون جنيه، وذلك بواسطة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث، التابعة للشركة القابضة، لافتة إلى أن إيجوث حصلت على تسهيلات تمويلية بموجب مبادرة البنك المركزي المصري لدعم السياحة، لتنفيذ عملية التطوير، التي ستنتهي بحد أقصى 2025.

وتابعت أن قائمة الاستثمارات تشمل إنشاء منتجع سياحي فاخر بمرسى علم، بقيمة استثمارية تبلغ 400 مليون جنيه للمرحلة الأولى، وذلك بالتعاون بين الشركة القابضة، وإيجوث، ومصر للسياحة، على أن يفتتح الفندق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أضافت حطبة، أن الشركة تعمل على تطوير فندق كونتننتال بميدان الأوبرا التاريخي بوسط القاهرة، باستثمارات تبلغ مليارًا ونصف المليار جنيه، مشيرة إلى نجاح الشركة في الحصول على التمويل من البنك الأهلي المصري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 8% وحتى 75% من التكلفة اللازمة لأعمال التطوير.

وأوضحت حطبة أن المشروع سيبدأ العمل به خلال الفترة القادمة، حيث يتم حاليًا التفاوض مع الملاك لدفع التعويضات اللازمة لهم، ومن ثم استلام المبنى بالكامل لبدء عمليات التطوير.

وأشارت رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تشمل إنشاء فندق فئة 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر، وذلك بموجب عقد شراكة بين شركة إيجوث والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون» إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة استثمارية مليار و200 ألف جنيه.

ولفتت حطبة إلى أن تمويل الفندق سيتم بالكامل من قبل مجموعة طلعت مصطفى، ومن المقرر أن ينتهي المشروع خلال السنوات الأربع القادمة.

ونوهت إلى استمرار عمليات تطوير فندق شبرد التاريخي باستثمارات تقدر بقيمة مليار و400 مليون جنيه من مجموعة الشريف للمقاولات السعودية، على أن يفتتح خلال الأربع سنوات القادمة أيضًا، موضحة أن الشركة السعودية ملزمة بموجب التعاقد بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل، بسعة فندقية 316 غرفة وجناحًا بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة 5 نجوم.

وذكرت رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أنه سيتم افتتاح مشروعين جديدين الفترة المقبلة، أولهما فندق سفير دهب، نهاية العام، وذلك باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، موضحة أن التمويل ذاتي من شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة.

وتابعت حطبة، أنه سيتم افتتاح قصر المينا هاوس، بمنطقة الأهرامات، بعد تطويره، خلال العام القادم، بقيمة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه، موضحة أن تمويل التطوير يأتي بحصول شركة إيجوث على قرض بقيمة 400 مليون من البنك الأهلي المصري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري و100 مليون تمويل ذاتي من الشركة.