شركة GoDaddy تطلق خدمة جديدة لتصميم المواقع الإلكترونية

إسلام فضل _ أعلنت شركة GoDaddy، عن إطلاق خدمة جديدة لتصميم المواقع الإلكترونية، لتوسّع باقة عروضها من خلال تزويد الشركات الصغيرة بفريق من الخبراء لبناء مواقعها الإلكترونية وتقديم خدمات رقمية مخصصة مناسبة لميزانياتها ومستوى خبراتها.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أن تللك الخدمة الجديدة من GoDaddy تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة فرصة تصميم موقع عصري واحترافي بنظام WordPress خلال بضعة أسابيع، بما يتناسب مع المتطلبات المخصصة لكل شركة.

وسيحرص فريق GoDaddy من المصممين الخبراء والموهوبين للمواقع الإلكترونية، على حصول رواد الأعمال على مواقع إلكترونية احترافية ومتوافقة مع الهواتف المحمولة ومدعومة بخدمات تحسين نتائج محركات البحث ومصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الخاصة بشركاتهم.

قالت سيلينا بيبر، المديرة العامة لشركة GoDaddy في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “ندرك في GoDaddy قيمة وقت رواد الأعمال وأهميته، لذلك أطلقنا خدمة تصميم المواقع الإلكترونية الجديدة كحل عملي لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة الذين لا يتملكون الوقت أو المهارة الكافية لتصميم مواقع إلكترونية لشركاتهم، حيث سيساعدهم فريقنا من خبراء تصميم المواقع على تصميم مواقع إلكترونية فريدة لشركاتهم، مما يمنحهم الفرصة لتركيز جهودهم على إدارة أعمالهم”.

كما ستقوم الخدمة بإنشاء محتوى جذاب ضمن تصميم وتنسيق بصري حيوي ومتكامل، لتقدم بذلك مواقع إلكترونية فريدة ومثالية لرواد الأعمال، مصممة بشكل مناسب لقطاعاتهم وشركاتهم، لتساعد علاماتهم التجارية على التميز واستقطاب أعداد كبيرة من الزوار.

ويقدم فريق التصميم في GoDaddy هذه الخدمة باللغتين الإنجليزية والعربية مما يضمن لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة الوصول إلى جميع شرائح عملائهم في مصر والمنطقة وخارجهما.