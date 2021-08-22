تامر نبيل: Tomy تفتتح منتجعا جديدا بالغردقة بتكلفة 150 مليون جنيه

محمد مصطفى _ قال تامر نبيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Tomy Group Egypt إن الشركة تعمل على قدم وساق لافتتاح منتجع جديد فئة 5 نجوم بمدينة الغردقة أواخر العام القادم.

وأوضح أن المنتجع الجديد يضم 400 غرفة وجناح، وأكوا بارك كبيرة، مضيفًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد تبلغ 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المجموعة حصلت على تمويلات بنكية لإقامة المشروع، مفضلًا عدم الكشف عن تفاصيلها.

وأشار نبيل، إلى أن المجموعة تعمل أيضًا على تجديد شامل لمنتجع كينج توت أكوا بارك بيتش ريزورت الغردقة، موضحًا أن عملية التطوير تشمل تجديد اللوبي والمباني والغرف والمطاعم، فضلًا عن إعادة تأثيث المنتجع وإقامة مبنى جديد.

وذكر نبيل أن التكلفة الاستثمارية لتطوير المنتجع تصل إلى 40 مليون جنيه، جرى تمويلها من قروض بنكية بفائدة منخفضة استفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المصري لدعم قطاع السياحة، رافضًا الكشف أيضًا عن تفاصيل القروض، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير قاربت على الانتهاء، وسيعاد افتتاح المنتجع الشهر المقبل.

بيلاورسيا وأوكرانيا وبولندا أكثر الجنسيات تواجدًا بمدن البحر الأحمر في الوقت الحالي

وأوضح نبيل، أن نسبة الإشغال مرتفعة سواء للأجانب أو المصريين على حد سواء، موضحًا أن جنسيات بيلاورسيا وأوكرانيا وبولندا هي أكثر الجنسيات الأجنبية تواجدًا بمدن البحر الأحمر حاليًا، كاشفًا عن وجود نسبة حجوزات روسية مرتفعة للفترة القادمة بعد رفع حظر السفر.

وتوقع استمرار ارتفاع نسبة الإشغالات خاصة مع بدء عودة السياحة الروسية، خاصة وأنها تفضل مدينة الغردقة تحديدًا عن باقي المدن المصرية.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري، أعلن في ديسمبر الماضي، مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، تنتهي في ديسمبر 2021.