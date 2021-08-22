كامل أبو علي: بيك الباتروس تستعد لافتتاح مشروع ترفيهي مائي بالغردقة

محمد مصطفى _ قال رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس، إن الشركة تعتزم افتتاح مشروع ترفيهي مائي جديد بمدينة الغردقة في يونيو القادم، موضحًا أن المشروع عبارة عن مدينة ألعاب مائية “أكوا بارك” ويضم أنشطة ترفيهية متنوعة، على مساحة نصف مليون متر مربع.

لا نية لضخ استثمارات في الصعيد والعلمين في المرحلة الراهنة

وأضاف أبو علي، أن المجموعة ستفتح مع بداية الصيف المقبل أيضًا، منتجعًا جديدًا من فئة 5 نجوم بمدينة مرسى علم، لافتًا إلى أن المنتجع يضم 890 غرفة، وألعابًا مائية.

وأوضح أبو علي، أن المنتجع الجديد مبني على الطراز اليوناني ويحمل طابع البحر الأحمر، وفكرته بالأساس أن يكون منتجعًا يشمل جميع الألعاب الرياضية لمختلف الفئات العمرية، منوهًا على أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على اسمه، ولكن هناك اتجاه ليكون تحت مسمى “بلاجيو”.

وأشار أبو علي، إلى أن المجموعة استخدمت حصيلة قرض البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقيمة 800 مليون في أعمال تطوير وإقامة المشروعين، لافتًا إلى أن المجموعة قامت بصرف نحو 1.5 مليار جنيه في عمليات تطوير وإحلال أصول جميع منشآتها بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، فضلًا عن إجراء بعض التوسعات.

واشترك البنك الأهلي المصري وبنك مصر في منح مجموعة بيك الباتروس، في مايو الماضي، قرضًا بقيمة 800 مليون جنيه.

ولفت أبو علي، إلى أن عمليات الصيانة والتطوير بدأت بعد العودة من فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، وانتهت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المجموعة استخدمت تمويل بقيمة 23 مليون دولار من صندوق «فانتاج كابيتال» الإفريقي في عمليات إحلال وتجديد المنشآت، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وأوضح أبو علي، أن عدد الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة له بالسوق المصرية وصلت إلى 20 منشأة، وأنه لا نية حاليًا لدى الشركة لضخ استثمارات جديدة بصعيد مصر أو مدينة العلمين، مؤكدًا أن الشركة تركز على الانتهاء من مشروعي المدينة المائية والمنتجع الجديد بمرسى علم.

ولفت أبو علي، إلى أن السوق يشهد تحسنًا كبيرًا لا سيما مع عودة السياحة الروسية، وتواصل زخم السياحة الداخلية لا سيما في مدينة الغردقة، متوقعًا استمرار حالة التحسن الفترة القادمة.