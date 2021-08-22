هاني قسيس: مينترا تخطط لتصدير كامل إنتاج مصنعها الجديد.. والحوافز ترفع تنافسيتها

بكر بهجت _ قال هاني قسيس، العضو المنتدب لشركة مصر للصناعة والتجارة «مينترا»، إن مبادرة جسور والكتالوج الإلكتروني الذي تم إطلاقه قبل نحو شهرين، يخدم في المقام الأول صغار المنتجين، إذ إنه يوفر لهم فرصة جيدة لتسويق منتجاتهم في الخارج، عبر القنوات التي أتاحتها الوزارة وبأقل تكلفة ممكنة، مشيرًا إلى أن توزيع نقاط الارتكاز التي أقامتها وزارة قطاع الأعمال على عدة دول وعدم اقتصارها على إفريقيا فقط، سيزيد من إقبال المنتجين على التسجيل.

وأشار إلى أن شركة «مينترا» تعتمد بصورة كبيرة في صادراتها على السوق الأمريكية، وهو ما سيشجعها على الاستفادة من المبادرة في زيادة تنافسيتها، إذ إن مبادرة جسور تتضمن نقل المنتجات إلى المستورد بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما سيرفع من صادرات الشركة، موضحًا أن دول أوروبا يمكن للمنتجات المصرية أيضًا المنافسة بها إذا ما انخفضت تكلفة النقل إليها.

وأوضح قسيس، أن 80% من منتجات الشركة من الأدوات المكتبية والورق والحافظات البلاستيكية يتم تصديرها للخارج إلى عدة دول تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية والمغرب العربي، فيما يتم بيع النسبة الباقية من الإنتاج محليًّا.

وتابع قسيس، أن خطة الشركة تتضمن تصدير 100% من كامل الإنتاج الخاص بالمصنع الجديد الذي تم افتتاحه قبل شهرين، وذلك لأسواق أوروبا، وإفريقيا، وهو ما يعني إمكانية استغلال مبادرة جسور في التوسع بتلك الأسواق، لافتًا إلى أن المصنع يعمل الآن في مرحلته الأولى على إنتاج 20 مليون زوج من الأحذية، وستبدأ الشركة في المرحلة الثانية فور الانتهاء من تسويق كامل إنتاج المرحلة الأولى، كما أن توجيه الإنتاج للسوق المحلية يتوقف على مدى احتياجها.

وقبل شهرين افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مصنع «مينترا» لإنتاج الأحذية والحقائب الرياضية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، وتصل استثماراته إلى نحو مليار جنيه بتمويل ذاتي بنسبة 75%.

وأوضح قسيس، أنه مع وجود تيسيرات لتسويق المنتجات فإن المصنعين سيبدأون في تنفيذ خططهم التوسعية، وهو ما تنتهجه شركة مينترا، إذ حصلت الشركة مؤخرًا على 300 ألف متر مربع موزعة على قطعتين في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وذلك لإقامة مصنعين، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن إقامة مصنع سنويًّا بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لرفع القدرات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

وتخطط مينترا وفق ما كشفه قسيس في تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» لإقامة مصنع متخصص في الأثاث المكتبي والمعدني، باستثمارات مبدئية نحو 50 مليون دولار، ومصنع آخر للبطاطين والأدوات المنزلية.

وشدد قسيس على أن السوق الإفريقية ستلعب دورًا كبيرًا في تشجيع العديد من المنتجين على توجيه سلعهم نحوها نظرًا للطلب الكبير الموجود بها، والسمعة الجيدة التي يتمتع بها المنتج المصري هناك، مشيرًا إلى أنه خلال العام المقبل ستكون هناك نتائج مثمرة لتلك المبادرة، وستظهر بشكل واضح على صغار المنتجين في المقام الأول.

وتمتلك شركة مينترا العديد من مواقع الإنتاج داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، والسادس من أكتوبر، ومدينة بدر، بإجمالي مساحة 45 ألف متر مربع، وبرأسمال يبلغ نحو 22 مليون دولار، وبحجم عمالة يتجاوز 3 آلاف عامل.