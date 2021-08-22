بنك الكويت الدولي يبيع مديونية إن إم سي للرعاية الصحية مقابل 4 ملايين دينار

وكالات _ أعلن بنك الكويت الدولي أنه أتم بيع مديونيته التي كانت على شركة إن إم سي للرعاية الصحية.

وأضاف في إفصاح على موقع بورصة الكويت أن قيمة الصفقة بلغت 3.98 مليون دينار، وأشار البنك إلى أن قيمة الصفقة سوف تُعزز من المركز المالي لـلبنك دون أن تكون بالضرورة مؤشراً على نتائج البنك للربع الثالث من 2021.

يذكر أن بنك الكويت الدولي كان قد أعلن في مايو الماضي أنه وافق على بيع مديونيته شركة إن إم سي والبالغة 22.74 مليون دينار، مقابل ما يُعادل نحو 3.98 مليون دينار.